Spaccio di marijuana e cocaina, due persone arrestate

La Squadra Mobile, nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto al fenomeno del traffico delle sostanze stupefacenti, ha arrestato C.V., catanzarese di 28 anni e C. D., catanzarese di 18 anni, entrambi con pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, poiché trovati in possesso ai fini di spaccio di 2,756.63 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione e un involucro termo saldato contenente cocaina, per un peso complessivo di 0,49 grammi lordi.

Nello stesso contesto è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato M. S., 29 anni, con pregiudizi di polizia per i reati inerenti agli stupefacenti. L’attività in questione è iniziata con la notizia della possibile presenza all’interno di un garage di marijuana. Il personale della Squadra Mobile, proprio al fine di verificare chi avesse effettivamente in uso il garage, ha effettuato un ininterrotto servizio di osservazione nei pressi del luogo indicato che ha consentito di bloccare C.V. e C.D. i quali si erano recati sul posto con un’autovettura. I poliziotti, dopo aver notato accedere all’interno del garage uno dei due, successivamente, una volta uscito, hanno bloccato entrambi, sorprendendo C.V. con in mano un quantitativo di marijuana.

Successivamente, con l’ausilio del personale della Squadra Volante, sono stati perquisiti entrambi i soggetti e il garage in questione rinvenendo all’interno di quest’ultimo un borsone con all’interno 5 buste trasparenti per sottovuoto contenenti marijuana, e 2 buste trasparenti per sottovuoto contenenti la medesima sostanza rinvenute all’interno di un’ulteriore sacca, per un totale complessivo di 2,756.63 kg lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Inoltre, all’interno di una delle due tasche esterne del borsone, è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino digitale di precisione.

La perquisizione è stata estesa anche all’autovettura, all’interno della quale è stata rinvenuta, occultata all’interno della base del cambio, un involucro termo saldato contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 0,49 grammi lordi. Il personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha sottoposto la sostanza stupefacente all’analisi speditiva che ha dato esito positivo.

La locale Procura della Repubblica ha disposto per entrambi la sottoposizione agli arresti domiciliari. Mentre, è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato M.S., 29anni, poiché da accertamenti esperiti, è risultato essere il locatario del garage dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente.