Spaccio in un appartamento a Borgia, 29enne arrestato

Continuano i servizi di contrasto agli stupefacenti da parte dei carabinieri. Nei giorni scorsi, in particolare, i militari del NOR – Sezione Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne di Catanzaro, già noto alle forze di polizia.

I militari della Radiomobile hanno notato l’uomo, residente nell’area sud di Catanzaro, recarsi in più circostanze in un appartamentino di un residence a Roccelletta di Borgia. I sospetti sono poi aumentati quando ci si è resi conto che anche noti tossicodipendenti della zona stavano frequentando l’uomo e quel residence.

Nella giornata del 22 giugno, pertanto, i militari hanno deciso di intervenire con una perquisizione personale e domiciliare trovando, all’interno dell’abitazione, quasi 50 grammi di marijuana, una dose di cocaina, uno “spinello” già confezionato, un bilancino di precisione e 800 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza (con contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari) che, all’esito dell’udienza di fronte al GIP di Catanzaro tenutasi il 24 giugno, è stato convalidato.