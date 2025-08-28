Spadola, il 30 agosto la 20ª Sagra Spadolese

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel cuore delle Serre vibonesi. Sabato 30 agosto 2025, alle ore 20 in piazza B. Ionadi, si svolgerà la 20ª Sagra Spadolese, organizzata dalla Confraternita dei Sette Dolori di Maria Vergine.

Il menù della serata, proposto al costo di 10 euro, comprende pasta e suriaca, satizzi arrustuti e patati e pipi, con bevande a scelta tra acqua, vino, Coca-Cola e Fanta. A completare il pasto, un bicchierino di Amaro del Capo o limoncello accompagnato da un dolce. Tutte le vivande saranno preparate al momento.

Dalle ore 21.30 la festa sarà animata dall’esibizione dei Parafone’, gruppo musicale legato alla tradizione popolare calabrese.

Il ricavato sarà interamente destinato a fini sociali, come sottolineato dagli organizzatori.