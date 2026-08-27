Spadola si prepara alla 4ª Festa del Dolce: gusto, musica e tradizioni in Piazza Bruno Ionadi

Tutto pronto a Spadola per un appuntamento all’insegna della golosità e del divertimento. Venerdì 28 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, Piazza Bruno Ionadi ospiterà la 4ª edizione della “Festa del Dolce”, organizzata dalla Confraternita dei Sette Dolori di Maria Vergine Spadola nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Sette Dolori.

La serata promette un ricco programma pensato per coinvolgere tutte le età, unendo la tradizione gastronomica locale al intrattenimento dal vivo:

​Degustazione e concorso dolciario: I partecipanti potranno gustare 5 pezzi di dolci al prezzo di 5 €. Durante la serata si terrà l’attesa premiazione che decreterà il “Dolce più bello” e il “Dolce più buono”.

Musica e intrattenimento: Spazio al talento e al gioco con la Karaoke Night e il Quiz Game, che metteranno in palio numerosi premi.

Tradizione popolare: Non mancherà il folklore locale con il tradizionale Ballo dei Giganti, uno dei momenti più attesi della festa.

L’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per trascorrere una serata estiva in allegria, all’insegna del buon cibo, della musica e della condivisione comunitaria.