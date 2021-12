Sparatoria a Catanzaro, 34enne ferito

Un 34enne è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco esploso da un altro uomo, un 70enne. Il fatto è avvenuto nella serata di oggi nel quartiere Sala di Catanzaro, nei pressi della zona Parco dei Principi.

Da quanto appreso a fare fuoco contro la vittima, rimasta ferita ma fortunatamente non in pericolo di vita, sarebbe stato il papà della sua ex fidanzata.

A soccorrere il 34enne i sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza che lo ha poi trasferito nell’ospedale del capoluogo. Ad indagare sull’accaduto gli agenti della Squadra Mobile della questura cittadina: l’ipotesi più accreditata pare esser proprio quella di una lite per motivi familiari poi degenerata.