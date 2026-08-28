Sparatoria all’alba in Calabria: un morto e un ferito grave a Lauropoli

Un inizio di giornata drammatico ha scosso la tranquillità della provincia di Cosenza. All’alba di oggi si è consumato un violento agguato a Lauropoli, frazione del comune di Cassano allo Ionio, lasciando a terra un uomo senza vita e un altro in condizioni disperate.

​I fatti si sono verificati poco dopo le 6:00 del mattino nel pieno centro del centro abitato, nelle immediate vicinanze di un bar della zona. Secondo le prime ricostruzioni ancora sommarie, i due si trovavano nell’area quando uno o più sicari si sono avvicinati aprendo improvvisamente il fuoco con armi da fuoco, per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

​L’allarme è scattato immediatamente. Per una delle due vittime i soccorsi si sono rivelati inutili: l’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Il secondo uomo, raggiunto anch’egli dai proiettili, è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato d’urgenza in ospedale, dove versa attualmente in condizioni critiche.

​Sul luogo del delitto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio. I militari hanno recintato l’area per consentire i rilievi scientifici, avviare i primi accertamenti e raccogliere eventuali testimonianze o immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dell’attacco e risalire all’identità dei responsabili. Le indagini proseguono a tutto campo senza escludere alcuna pista.