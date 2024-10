Sparatoria in Calabria, un morto e un poliziotto ferito grave

E’ di un morto e un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta intorno alle 15,30 di questo pomeriggio nel quartiere popolare di Lampanaro, alle periferia sud di Crotone.

La vittima si chiamava Francesco Chimirri e faceva il pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto.

L’uomo e’ giunto cadavere al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i soccorritori lo stavano trasportando.

Ancora frammentarie le notizie sul tragico fatto di sangue, l’unica certezza finora emersa è che nella sparatoria è rimasto ferito in modo serie anche un poliziotto, la cui arma di ordinanza e’ rimasta a terra sul luogo della sparatoria mentre non sarebbe stata ancora trovata l’altra pistola.

Il poliziotto avrebbe sparato al giovane: dinamica da ricostruire

Secondo i primi riscontri sarrebbe stato il poliziotto, di cui non si conoscono al momento le generalità, a sparare al giovane, nel quartiere “Lampanaro”.

L’agente nella stessa occasione, é rimasto ferito in modo grave. La dinamica dei fatti é in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Non si sa ancora se il poliziotto, nel momento in cui ha ucciso Chimirri, fosse in servizio.