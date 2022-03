Sparatoria in una discoteca del catanzarese, due feriti

Notte di paura in una discoteca dell’hinterland catanzarese. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Catanzaro che stanno conducendo le indagini, due persone, sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria che si sarebbe consumata all’interno di un locale a Roccelletta di Borgia.

Dalle prime sommarie informazioni si apprende che ad essere colpito dai proiettili sarebbe stato un addetto alla sicurezza della discoteca e una ragazza.

Qualcuno avrebbe estratto una pistola nel corso di un diverbio avvenuto nel locale e per il quale era intervenuto l’addetto alla sicurezza. L’uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola, ferendo il buttafuori e colpendo di striscio una ragazza che non era coinvolta nella lite.

L’autore è poi fuggito e sono scattate le indagini per individuarlo. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale a Catanzaro, dove l’uomo si trova ricoverato, ma non in pericolo di vita.