Sparatoria nella notte a Vibo Valentia per una lite in piazza

Una lite per futili motivi è stata all’origine della sparatoria avvenuta questa notte a Vibo Valentia. in piazza Morelli. A rimanere ferito da un colpo di pistola alla spalla è stato C. D.,32 anni del posto.

L’uomo, attualmente ricoverato all’ospedale di Vibo (nel reparto di Osservazione breve intensiva) è già noto alle forze dell’ordine. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri che starebbero visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Aggiornamento:

Sarebbe già stato individuato l’autore del ferimento avvenuto questa notte a Vibo Valentia, in piazza Morelli. Sull’episodio la Procura ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.

Il ferito, un 32enne del posto, D.C., risulta imputato nel procedimento “Rinascita Scott”. Alle 3 del mattino è giunto al pronto soccorso dell’ospedale con una ferita alla spalla.