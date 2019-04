“Spazio al Divertimento – dalla Terra alla Luna”: un percorso didattico dedicato al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna

Al Centro Commerciale Due Mari è stata inaugurata la mostra/evento “Dalla Terra alla Luna”, uno spettacolo didattico divulgativo, completamente gratuito, che farà ripercorrere l’avventura della corsa allo Spazio, e permetterà a grandi e piccoli di capire meglio questo evento che ha cambiato per sempre la storia dell’uomo.

La manifestazione, oltre a diverse aree espositive, sarà ricca di appuntamenti, come gli “Star Tour”, guidati da esperti del settore, grazie ai quali si potranno eseguire vere e proprie osservazioni planetarie attraverso potenti telescopi e strumenti speciali, alla scoperta di stelle, pianeti, nebulose e altri oggetti celesti.

Si potranno inoltre seguire conferenze scientifiche tenute da divulgatori esperti di astronomia e astronautica, partecipare a laboratori didattico-scientifici, nonché prendere parte a coinvolgenti attività ludico-creative con laboratori e giochi per bambini e adulti.

I visitatori potranno passeggiare tra ricostruzioni in scala di veicoli spaziali e ambientazioni sceniche e assistere dal vivo allo spettacolare show che simula il countdown e il decollo del famoso “STAVRN V”.

In esposizione una collezione di rari Meteoriti, tra cui anche un campione di regolite lunare, oltre ad un’ampia raccolta di documenti originali, cimeli storici, tute, attrezzature e caschi spaziali.

La particolare attenzione dedicata ai bambini, i contenuti di spessore e la possibilità di imparare divertendosi, rendono l’evento particolarmente interessante per le scuole, che visiteranno la mostra da tutta la Provincia.

Unica tappa in Calabria, l’evento è prodotto e distribuito da Wasama Creative Factory in collaborazione con “Turisti nel Cosmo” e “Ludum”, sarà impreziosito da importantissime collaborazioni, come quella di un Infoteam (personale Militare) del Comando Militare Esercito Calabria e del 2° Reggimento Aviazione Leggera dell’esercito “Sirio”, ed ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Feroleto e Maida. Il Sindaco di Maida, Salvatore Paone, ha dichiarato in una nota “Il Comune ha voluto concedere il patrocinio gratuito all’evento, perché ritiene l’iniziativa un invito per piccoli e grandi visitatori a guardare al futuro e alle prossime conquiste dell’uomo, partendo proprio da quelle già ottenute. Ritengo la manifestazione non solo un’occasione di svago per i più piccoli, ma anche stimolo per approfondire, giocando, le grandi conquiste che l’uomo ha compiuto nello studio dello spazio e delle stelle”.

La Direzione e il Consiglio di Amministrazione del Centro hanno fortemente voluto pianificare questo evento di edutainment proprio del 2019, anno in cui si celebra il 50° anniversario dell’allunaggio, per permettere a tutti di ripercorrere l’avventura della corsa allo Spazio ed essere condotti verso l’infinito e oltre.