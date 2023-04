Specie marine pericolose, pescato a Badolato un pesce scorpione

Pescato a Badolato un pesce scorpione. La segnalazione con foto arriva da un nostro utente pescatore. Il pesce leone orientale, noto anche con il nome di pesce scorpione orientale o scorpena volante è un pesce d’acqua salata della famiglia Scorpaenidae.

Questa specie è diffusa nel Mar Rosso e nell’Oceano Pacifico, dal Sud-Est asiatico fino all’Australia, dal Giappone alla Polinesia. Abita le lagune e i fondali sassosi e di barriera fino a 150 metri di profondità.

La puntura di questo animale generalmente non è fatale per l’uomo, ma l’avvelenamento da acetilcolina (la tossina di cui è composto il veleno) può causare un forte dolore accompagnato da mal di testa, vomito e difficoltà respiratorie in quanto agisce sulla trasmissione neuromuscolare.