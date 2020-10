Spento il rogo azienda rifiuti a Squillace, installate centraline

Dopo cinque giorni d’intenso lavoro, questa sera i Vigili del fuoco, che hanno lavorato notte e giorno,hanno spento il poderoso incendio divampato lunedì intorno alle 14,30 all’impianto Eco Management a Squillace Lido in località Fiasco Baldaya, un sito per il trattamento di rifiuti differenziati. Il sindaco, Pasquale Muccari ha ricevuto la comunicazione ufficiale dai Vigili del fuoco.

Resta da vedere quali siano stati i danni ambientali prodotti dalla combustione dei materiali, carta, cartone, vetro, plastica e alluminio,presenti nelle oltre 900 tonnellate di imballaggi che qui conferivano diversi comuni della zona. Per questo motivo ‘Arpacal, nei giorni scorsi , ha installato una centralina a ridosso della scuola media a Squillace Lido e una anche su luogo del rogo, per saperne di più circa l’eventuale inquinamento ambientale prodotto.

Soprattutto è da chiarire l’origine del rogo. Anche perché non è il primo incendio che scoppia in Calabria e coinvolge siti di stoccaggio dei rifiuti. Il che la dice lunga . A tal proposito il deputato del M5S Paolo Parentela presenterà una interrogazione parlamentare, in cui si esplica tutta la preoccupazione che possa trattarsi di incendi dolosi di chiara matrice criminale.

Amalia Feroleto