Spettacolare tromba marina al largo di Soverato

Un risveglio inatteso e dal forte impatto visivo per i residenti e i primi mattinieri della costa di Soverato. Questa mattina, intorno alle 7:40, una spettacolare tromba marina si è formata e sviluppata al largo del litorale ionico, offrendo una visione mozzafiato catturata da numerosi testimoni.

​Il fenomeno meteorologico, che consiste in un vortice d’aria e acqua che si estende da una base nuvolosa fino alla superficie del mare, è apparso chiaramente all’orizzonte, stagliandosi contro un cielo plumbeo, tipico di una giornata di instabilità atmosferica.

​La fotografia scattata da un residente mostra la tromba marina nella sua fase di massima evidenza: un imbuto sottile e ben definito che collega le nubi cariche di pioggia alla superficie marina, a una distanza di sicurezza dalla riva, sopra la linea del mare.

Fortunatamente, al momento, non si segnalano avvicinamenti pericolosi alla costa né, di conseguenza, danni a persone o cose.

​Questi fenomeni, pur essendo meno intensi dei tornado che si verificano sulla terraferma, sono piuttosto comuni nel Mediterraneo, specialmente durante i mesi di transizione come l’autunno, quando l’aria fredda in quota si scontra con le temperature ancora elevate della superficie del mare, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di questi vortici.

L’evento di questa mattina a Soverato rientra in questo quadro, ricordando a tutti la prepotente e affascinante forza della natura, che sa regalare spettacoli straordinari proprio all’inizio della giornata.

La comunità locale ha immediatamente condiviso l’immagine, rendendo la tromba marina l’argomento principale delle conversazioni mattutine.