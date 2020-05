Spiagge sicure a Squillace con il supporto delle nuove tecnologie

La task-force del Comune di Squillace avanza una proposta concreta ed utile per tutti i comuni rivieraschi.

L’arrivo dell’estate porta con sé una nuova e gravosa incombenza per i Comuni italiani : garantire la fruibilità in sicurezza delle spiagge, attraverso forme di controllo per il rispetto delle norme di distanziamento sociale ed adottare azioni volte a scongiurare forme di assembramento sulle spiagge e sugli arenili. La problematica comporta diverse criticità ed è stata oggetto di un’approfondita analisi tra i componenti della Task-force che il comune di Squillace ha di recente attivato per promuovere politiche per il rilancio dell’ attività socio-economica del territorio. Il comune di Squillace, ha dichiarato l’assessore Franco Caccia promotore e coordinatore della task-force, anche per il 2020, ha avuto il riconoscimento di bandiera verde, quale spiaggia di qualità per la vacanza dei bambini e quindi avvertiamo la necessità di rispondere alle aspettative.

Ci rendiamo anche conto che la fase attuale richiede un impegno aggiuntivo ai Comuni e pur tra le note ristrettezze di risorse, umane e finanziarie, dobbiamo fare leva sulla freschezza delle conoscenze, sulla creatività e sulla fattibilità delle proposte . Un componente della task-force, l’ing. Lorenzo Giustiniani, esperto di nuove tecnologie, ad esempio, ha suggerito l’adozione di un’APP ( applicazione mobile ) da utilizzare su dispositivi elettronici, di ampia diffusione tra la popolazione, quali telefoni smartphone o tablet. Questo dispositivo, che dovrà essere scaricabile gratuitamente, avrebbe il merito di venire incontro alle esigenze di sicurezza dei Comuni e delle famiglie.

Tra i vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa tecnologia la possibilità di mappare e visualizzare la spiaggia libera; dare la possibilità ai cittadini ed ai turisti di effettuare la prenotazione online delle aree disponibili; indicare i punti a rischio in cui si registrano forme di assembramento; garantire la sicurezza attraverso l’emissione di un suono di allarme in presenza di persone che dovessero superare la distanza prevista per il distanziamento sociale.

Questa tecnologia, puntualizza l’ing. Lorenzo Giustiniani . componente della task-force del comune di Squillace, può consentire di tenere sotto controllo le nostre spiagge in quanto la varietà delle informazioni prodotte possono aumentare il grado di sicurezza e tranquillità dei turisti e, nello stesso tempo, possono consentire ai Comuni di disporre di un pannello di controllo, aggiornato in tempo reale, su quanto avviene sulle proprie spiagge in modo da orientare i possibili interventi di controllo solo dove si avverte l’esigenza.

L’applicazione potrebbe avere anche una funzione di informazione e sensibilizzazione veicolando, attraverso l’ausilio di immagini e suoni, i comportamenti salutari da adottare sulla spiaggia ed in altri contesti di vita quotidiana . La cancellazione automatica dei dati oltre un tempo prestabilito consente altresì il pieno rispetto dei diritti di privacy. Ovvio però che un’APP con le funzioni descritte non è ancora disponibile sul mercato. I costi, comunque contenuti dell’applicativo, l’elevata fruibilità che può essere estesa a tutti i comuni rivieraschi della Calabria, suggerisce un ruolo di primo piano proprio della regione Calabria la quale ha tutto l’interesse a veicolare l’immagine di un territorio dove è possibile vivere una vacanza all’insegna della bellezza dei luoghi, della prevenzione e della sicurezza.