Spicca il nome del soveratese Antonio Mellace in Hit Mania Dance 2021 Summer

Torna Antonio Mellace (il produttore discografico Soveratese), questa volta lo fa in featuring con Anna Faragò con il brano “Close To Me” che uscirà il 06/08/2021 su una delle compilation di musica dance più importanti e conosciute in Italia “Hit Mania Dance 2021 Summer” – CD1.

Hit Mania Dance ha fatto ballare varie generazioni, a partire dal 1993 con la prima edizione che conteneva “The Rhythm Of The Night” di Corona. La compilation che comprende 4 CD, sarà acquistabile in tutte le edicole (Mondadori compresa).