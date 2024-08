Spinaci, altro maxi richiamo di diversi lotti: “Presenza di erba tossica, non consumarli”

Infestanti tossici negli spinaci. dopo quelli dei giorni scorsi, il ministero della Salute ha diffuso un maxi richiamo di numerosi nuovi lotti, nella giornata di oggi. In particolare, fanno seguito ad altri ritiri dal commercio simili diffusi nei giorni scorsi.

Si tratta, infatti, di spinaci prodotti dalla stessa azienda ma venduti da marchi diversi. Anche in questo caso, il motivo è rappresentato dal rischio chimico causato dalla presenza di infestanti tossici.

Nello specifico si tratta delle confezioni di spinaci freschi a marchio ALDI SRL – SPINACIO ALDI, AMBRUOSI & VISCARDI – SPINACIO 350gr AMBRUOSI & VISCARDI, SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. – SPINACIO NATURA VALE, COAL – SPINACIO COAL, CONAD PERCORSO QUALITA – SPINACIO CONAD PERCORSO QUALITA, DESPAR – SPINACIO DESPAR, FOGLIA VERDE EUROSPIN – SPINACIO FOGLIA VERDE, SELEZIONE QUALITA – SPINACIO SELEZIONE QUALITA, AMBRUOSI & VISCARDI – SPINACIO 500gr AMBRUOSI & VISCARDI, AMBRUOSI & VISCARDI – SPINACIO 250gr AMBRUOSI & VISCARDI, BUONGIORNO FRESCHEZZA – SPINACIO BUONGIORNO FRESCHEZZA, NATURA E – SPINACIO NATURA E, NATURA CHIAMA SELEX – SPINACIO NATURA CHIAMA SELEX, SENDERO – SPINACIO SENDERO e FOGLIA VERDE – Spinaci, tutti prodotti dalla società “Agricola Ambruosi & Viscardi” con stabilimento di produzione in via Gabbie 345, a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.

Il motivo? La probabile presenza di erba infestante velenosa Mandragola (Madragora officinarum L.). I denominati per la vendita non devono essere consumati.

La mandragola (mandragora), come la belladonna e lo stramonio, si legge in una guida pubblicata sul sito del ministero della Salute, contiene degli alcaloidi con azione anticolinergica, che causano agitazione, allucinazioni e, nei casi più gravi, convulsioni e coma sugli esseri umani.

Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo riguarda solo i lotti in questione ed in caso di acquisto di provvederne alla restituzione presso il relativo esercizio che dovrà provvedere anche a rimborsarne il prezzo. Il prodotto non deve essere consumato.