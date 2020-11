“Spirlì non lo sa ma noi siamo in Calabria da molti anni”

“Il Presidente della Calabria Spirlì non lo sa, ma noi siamo nella sua regione da molti anni. A Polistena abbiamo un ambulatorio che funziona molto bene da diversi anni, recentemente il sindaco ci ha chiesto di impegnarci a fare i tamponi, cosa che stiamo mettendo in piedi”.

“Lavoriamo in Italia da diversi anni, anche se un po’ sottotraccia. Non è che la cosa venga molto riconosciuta. Fa piacere che, a un certo punto, il Governo si sia reso conto che in Italia c’è anche Emergency.” Così Gino Strada intervenendo alla trasmissione di Rai 3, Che tempo che fa.