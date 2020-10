Spopola su YouTube il brano “La voce del cuore” del cantante soveratese Giuseppe Cilurzo

A poche ore dal lancio è già un successo. A breve anche il videoclip realizzato con il sostegno del progetto culturale “Naturium”

A poche ore dal lancio su YouTube è già un successo. Stiamo parlando de “La voce del cuore”, brano del cantante soveratese Giuseppe Cilurzo. Un talento naturale, racchiuso in una voce elegante e raffinata resa ancora più efficace dal testo di Antongiulio Iorfida e dagli arrangiamenti di Vincenzo Maida (Mvm Rec Studio).

La bella grafica di copertina porta, invece, la firma di Piero Guidara. Ma qual è il segreto delle tante condivisioni che si stanno moltiplicando, numerose, in Rete e sui social? “Si tratta di un brano autobiografico che racconta una mia difficile esperienza di vita, un improvviso e pesante ostacolo da superare e tutta la forza che c’è voluta per venirne a capo – ci confessa Giuseppe. – C’è una morale dietro, un messaggio di speranza che ci dice quanto sia importante la nostra forza interiore, unita all’amore delle persone che ci circondano e ci vogliono bene, per vincere le sfide della vita”. A breve “La voce del cuore” sarà anche disponibile con l’annesso videoclip musicale, in fase di realizzazione con il sostegno del progetto culturale “Naturium”.

E’ datato 2015 il primo brano inedito di Giuseppe Cilurzo dal titolo “Tentativi Inutili” (testo di Gaetano Drosi e musica di Pietro Cilurzo), seguito, nel 2016, dal secondo singolo “Leggendo Bob Dylan” (testo di Gaetano Drosi e musica di Pietro Cilurzo). Numerose serate, tanti concerti, esperienze, esibizioni e talent arricchiscono un curriculum nel quale spicca una partecipazione al concorso di Castrocaro, giungendo fino alle semifinali di designazione.