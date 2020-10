Sport e Covid-19, corso di formazione PGS per ripartire in sicurezza

Il percorso formativo online sui nuovi protocolli si terrà a partire dal 9 ottobre 2020.

Il Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane informa che è stato attivato un corso online per formare dirigenti e tecnici sui protocolli per la ripartenza in sicurezza delle attività sportive e su tematiche legate alla medicina dello sport e alla psicologia. L’evento formativo, promosso dalle PGS Italia, ha una durata di nove ore suddivise in quattro appuntamenti in programma nei giorni 9, 12, 13 e 15 Ottobre 2020 dalle 19.45 alle 22.00.

Per partecipare al corso, gratuito per i tesserati PGS, basta collegarsi al sito www.pgsitalia.org o consultare la pagina Facebook “PGS Italia”, seguendo le indicazioni riportate relative alle modalità di iscrizione.

«In questo particolare periodo abbiamo ritenuto necessario stare accanto ai nostri dirigenti e tecnici – spiega l’ente di promozione sportiva PGS – per fornire agli stessi le indispensabili indicazioni per la ripartenza delle attività. Pertanto, nell’ambito del Progetto “Let’s move”, finanziato dalla Sport e Salute Spa, abbiamo previsto un corso di formazione che possa consentire una ripresa “responsabile” delle attività sportive ed attenta alle persone che il nostro percorso ci pone innanzi».

Tra gli argomenti oggetto del corso online, tenuto dai docenti Daniela Sepio, Claudio Alvisi e Luca Ferraris, “Costruire insieme una nuova normalità”, “Le responsabilità di gestori, dirigenti sportivi ed allenatori nell’emergenza Covid-19”, “Contenimento del rischio, indicazioni mediche e procedure di prevenzione”, “Valutazione dei rischi e gestione dell’emergenza Covid-19 nel centro sportivo: come attuare i protocolli”.

Nel frattempo, il Comitato Regionale PGS ricorda che sono aperte fino al prossimo 13 ottobre le iscrizioni alla Coppa Calabria 2020-2021, prima competizione stagionale pigiessina di calcio a cinque, pallavolo e basket rivolta a tutte le categorie. Per informazioni più specifiche e per formalizzare l’iscrizione è possibile contattare il direttore tecnico delle PGS Calabria, Mariastella Agostino, al numero di telefono 3281334172 e attraverso l’indirizzo e-mail direzionetecnica@pgscalabria.it.

Per ulteriori informazioni è possibile anche visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina Facebook ed il profilo Instagram “PGS Calabria”.