Sport e disabilità, lunedì il debutto di “Giochiamo per un Sorriso – Inclusive Edition”

L’evento sportivo, concepito dalle PGS, si terrà a Reggio Calabria presso l’Istituto Maria Ausiliatrice Madrine ed ospiti d’onore le atlete paralimpiche Anna Barbaro e Raffaela Battaglia

“Giochiamo per un sorriso”, nota e consolidata manifestazione benefica promossa in riva allo Stretto dalle Polisportive Giovanili Salesiane, si duplica nel format “Inclusive Edition”, la cui prima edizione è in programma luned ì 19 dicembre 2022, dalle ore 15.30, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria .

In attesa, quindi, dell’evento “classico” che si terrà nel mese di giugno 2023, gli organizzatori hanno concepito un’ulteriore opportunità per vivere tutti assieme un pomeriggio di sport all’insegna dell’inclusione e della gioia, con protagonisti ragazze e ragazzi con disabilità e ragazze e ragazzi normodotati. Una esperienza di condivisione che sarà ulteriormente arricchita dalla presenza delle atlete paralimpiche Anna Barbaro e Raffaela Battaglia, madrine e ospiti d’onore dell’evento di lunedì.

Alla manifestazione è associata una raccolta fondi per l’acquisto di una giostrina destinata a persone con disabilità da installare nell’area giochi dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria.

“Giochiamo per un Sorriso – Inclusive Edition” è organizzato dalle PGS Reggio Calabria, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico Calabria, la comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria e le PGS Calabria, con la consulenza della dott.ssa Graziana Oliverio – Psicologa clinica e dello sport, e grazie alla partecipazione attiva e sentita di numerose associazioni: ASD Polisportiva Team14, Rose Blu, PGS OradonBosco, Associazione Italiana Persone Down – Aipd Reggio Calabria Onlus, ASD Xenium Calcio a 5, Fondo di Solidarietà Luigi Corio, ASD Reghion di Davide Pignata, APD L’Aquilone, Fenix ASD Nuova Fata Morgana e A.GE.DI. onlus.

L’evento è inoltre patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria, dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalla FAST Confsal Calabria e dalla FIALS Reggio Calabria. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it ed i canali social “PGS Reggio Calabria”.