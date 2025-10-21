Sport, Luca Pistolato in Calabria: due giorni tra benessere e autenticità

Il campione IFBB ha fatto tappa a Soverato e Rende, lasciandosi conquistare dalla bellezza della regione e dal progetto Naturium, punto di riferimento per la cultura del benessere

Due giornate intense, autentiche e ricche di energia positiva. La Calabria ha accolto il campione di bodybuilding Luca Pistolato, protagonista di una “due giorni” tra Soverato e Rende all’insegna dello sport, del benessere e della formazione, grazie alla sinergia tra la Flex Gym di Giovanni Sgrò, la Power Gym di Gianfranco Laise e il progetto culturale Naturium.

Appena arrivato, l’atleta professionista IFBB — tra i migliori emergenti in Italia nella categoria Men’s Physique — si è detto folgorato dalla bellezza della regione, colpito dalla varietà dei paesaggi e dalla “bellezza selvaggia” che unisce mare e monti in pochi chilometri. Luca ha raccontato con un sorriso le sue origini particolari: nonno calabrese, mamma austriaca e una vita costruita a Venezia, dove è cresciuto e si è formato. Una combinazione che, come lui stesso ha detto, gli ha trasmesso “il calore del Sud, la disciplina del Nord e l’equilibrio della laguna” — un mix che si riflette perfettamente nel suo carattere e nel suo modo di intendere lo sport.

Durante la sua permanenza, Pistolato ha visitato i punti vendita Naturium di Montepaone e Rende, dove ha incontrato clienti e collaboratori, condividendo la propria esperienza sul tema dell’alimentazione sportiva e dell’integrazione. Al Naturium, simbolo di un nuovo modello di benessere sostenibile e consapevole, il campione ha apprezzato l’assortimento dei prodotti biologici e ha voluto pranzare all’aperto, gustando salmone e pane integrale biologico. Un gesto semplice, ma emblematico del suo stile di vita equilibrato.

Con lo staff Naturium, Pistolato ha approfondito temi come l’assunzione corretta degli integratori, i tempi e i dosaggi, l’importanza della qualità dei prodotti e la centralità del benessere cardiovascolare e venoso, con particolare attenzione all’integrazione femminile e al dimagrimento sano. “Le ragazze hanno ascoltato con grande interesse — racconta Giovanni Sgrò —, perché Luca ha saputo unire competenza e umanità, spiegando con parole semplici concetti complessi”.

Nel pomeriggio, la tappa alla Flex Gym di Soverato ha trasformato la palestra in un vero palcoscenico del fitness. Pistolato si è allenato con alcuni atleti locali, attirando l’attenzione di molti curiosi e sportivi. “È uno dei migliori talenti italiani — sottolinea Sgrò — e rappresenta una visione sana del bodybuilding: equilibrio, rispetto del corpo e niente eccessi”. L’atleta, infatti, ha ribadito la sua scelta di rimanere nella categoria Men’s Physique, “dove il corpo può esprimere il massimo potenziale estetico senza ricorrere a pratiche estreme”. Attualmente pesa 105 chili e punta a gareggiare a 98, con un fisico scolpito ma armonioso.

La seconda giornata si è svolta a Rende, dove Pistolato ha incontrato il pubblico al Naturium, offrendo consigli su alimentazione e integrazione, e successivamente si è spostato alla Power Gym di Gianfranco Laise per un seminario tecnico sull’allenamento e una sessione pratica in palestra. Anche qui l’entusiasmo non è mancato: tanti giovani hanno partecipato con attenzione, conquistati dalla disponibilità e dalla preparazione di un campione che, oltre al fisico, mette sempre in gioco la mente e il cuore.

“Abbiamo trovato in lui una persona di straordinaria umanità — ha commentato Giovanni Sgrò —. Ascolta, osserva, risponde con calma e competenza. È un grande studioso, laureato in Scienze Motorie, e il suo approccio è scientifico ma sempre vicino alle persone”.

Con l’arrivo di Luca Pistolato, la Flex Gym e Naturium confermano ancora una volta il loro ruolo di punti di riferimento per la cultura del benessere in Calabria, capaci di coniugare passione sportiva, educazione alimentare e sensibilizzazione alla salute naturale.

“È un orgoglio per noi — conclude Sgrò — aver accolto, in meno di un anno, quattro campioni di livello nazionale e internazionale. Flex Gym e Naturium sono oggi una realtà che unisce fitness, formazione e consapevolezza, e Luca ha rappresentato perfettamente questi valori”. “Desidero ringraziare di cuore Gianfranco Laise per la straordinaria accoglienza e per la collaborazione impeccabile — ha infine dichiarato Giovanni Sgrò —. La sua Power Gym di Rende è un esempio di professionalità e passione autentica, un luogo dove lo sport viene vissuto con rispetto, dedizione e spirito di squadra. La presenza di Luca Pistolato è stata valorizzata al massimo proprio grazie a questo clima di entusiasmo e amicizia reciproca”.