Sportaza, Bwin e Sisal: qual è il bookmaker migliore per i giocatori italiani nel 2021?

Vuoi scoprire quali sono le differenze fra Sportaza, Bwin e Sisal? Non ti resta che leggere il nostro articolo e scoprire cosa ne pensano i nostri esperti!

Sei un appassionato dello sport e le scommesse ti incuriosiscono ?

? Non sai fra quale bookmaker scegliere tra quelli presenti online ?

? Non riesci a decidere dove scommettere e capire quale sia il migliore?

Ti chiedi quale tra questi tre presenti la migliore offerta?

I nostri esperti del settore lavorano ogni giorno al fine di fornire informazioni importanti su un’esperienza di gioco pulita a tutti i nostri utenti. Abbiamo modo di testare le piattaforme, di accedere alle loro offerte e relativi bonus, di analizzare al meglio i palinsesti messi a disposizione e di confrontarci con tutti gli aspetti che le caratterizzano. Insomma, lavoriamo a 360 gradi in questo settore, puoi fidarti di noi e del nostro giudizio.

Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a scoprire insieme cosa hanno da offrire i servizi messi a disposizione da Sportaza, da Bwin e da Sisal.

Informazioni generali sulle piattaforme

Partiamo immediatamente scoprendo insieme chi sono queste piattaforme e come hanno modo di lavorare.

A differenza delle altre due piattaforme, Sportaza non possiede una licenza AAMS approvata dal nostro governo, nonostante ciò accetta i giocatori italiani sul proprio sito. Possiede una licenza internazionale fornita dal governo di Curacao, essa ne garantisce la totale legalità nel mercato internazionale.

Per quel che riguarda Bwin, come abbiamo appena affermato, la piattaforma è in possesso di una licenza AAMS approvata dal nostro governo ed essa ne garantisce la totale legalità sul nostro territorio.

Infine, andando a parlare di Sisal, anche questa piattaforma ha modo di possedere una licenza totalmente legale AAMS, di conseguenza il sito può facilmente essere raggiunto.

Insomma, che siano in possesso di una licenza italiana o meno, possiamo assolutamente dire che tutte e tre le piattaforme siano estremamente professionali e totalmente sicure.

I palinsesti offerti da tutti e tre i portali sono ben variegati ed amalgamati al fine di fornire un’esperienza completa a qualsiasi utente, insomma, nel mondo esistono tante diverse tipologie di sport, la così folta presenza di eventi farà in modo di avvicinare qualsiasi genere di appassionato, facendo in modo che chiunque possa scommettere con divertimento.

Bonus e promozioni presenti sulle piattaforme

Al fine di garantire un’esperienza di gioco longeva e colma di divertimento e di giocate innovative, tutte le piattaforme prese in considerazione in questa recensione offrono alla propria utenza una serie di promozioni e bonus relativi alle scommesse, ai depositi, alla registrazione, insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

Garantire alla propria utenza delle promozioni da combinare alle varie scommesse presenti sul palinsesto non farà altro che ampliare l’esperienza di gioco, andando a ribadire la professionalità della piattaforma.

In questa sezione andremo a scoprire insieme che genere di promozioni potrai andare ad usufruire su questi portali, ti consigliamo di prestare estrema attenzione alle promozioni di benvenuto, alle quali avrai modo di accedere dopo aver completato il processo di registrazione alle piattaforme. Dei ricchi bonus di benvenuto andranno a porre le basi della tua esperienza nella piattaforma, facendo in modo che tu possa cimentarti sin da subito in un’avventura divertente e colma di giocate variegate.

Bonus di benvenuto offerto da Sportaza: in seguito alla tua registrazione, potrai ottenere questa promozione da sfruttare con il tuo primo deposito di denaro, fino ad una soglia massima di 150 euro, avrai modo di ottenere un bonus del 100%.

in seguito alla tua registrazione, potrai ottenere questa promozione da sfruttare con il tuo primo deposito di denaro, fino ad una soglia massima di 150 euro, avrai modo di ottenere un bonus del 100%. Bonus di benvenuto offerto da Bwin: dopo aver messo un punto al tuo processo di registrazione, potrai andare ad usufruire di questa promozione, che consiste in 10€ sulla tua prima scommessa + 30 free spin su BOOK OF KINGS + il bonus del 100% fino a 200€.

dopo aver messo un punto al tuo processo di registrazione, potrai andare ad usufruire di questa promozione, che consiste in 10€ sulla tua prima scommessa + 30 free spin su BOOK OF KINGS + il bonus del 100% fino a 200€. Promozione di benvenuto offerta da Sisal: questa promozione è progressiva. Questo significa che al momento della registrazione riceverai un bonus di 5€ alla convalida del documento. Dopo la prima giocata riceverai un bonus di 35€ e infine riceverai 10€ ogni settimana per 31 settimane, quindi fino ad un massimo di 310€. Per ricevere questi 10€ devi raccogliere dei punti, riceverai un punto ogni 10€ scommessi.

Registrazione alle piattaforme

Effettuare il processo di registrazione alle piattaforme rappresenta il primo passo da fare in questi percorsi, insomma, senza di esso non potrai andare ad usufruire dei contenuti offerti dai portali.

In tutti e tre i casi il processo è davvero facile, intuitivo ed estremamente veloce, ti basterà fornire unicamente qualche dato, tra i quali possiamo di certo citare il classico nome utente, una mail ed una password. In seguito dovrai inviare il tuo documento d’identità per attestare che i dati ceduti corrispondo al vero. Infine dovrai anche accettare i Termini & Condizioni del sito e anche la legge sulla riservatezza dei dati.

Metodi di pagamento e servizio clienti delle piattaforme

Effettuare delle ricariche, dei depositi e dei prelievi in modo totalmente sicuro sarà alla base di queste piattaforme. Queste tramite i loro circuiti di pagamento efficaci, non faranno altro che migliorare l’esperienza di gioco.

Ci sono diversi metodi di pagamento, tra i quali potrai trovare:

Mastercard

Visa

Maestro

Paypal

Postepay

Bonifico Bancario

Skrill

Neteller

Paysafecard

Qiwi

Se dovessi incappare in qualsiasi genere di problematica, che possa essere relativa ai metodi di pagamento o di qualsiasi altra tipologia, potrai contattare i servizi clienti. Questo viene messo a disposizione dalle piattaforme. I servizi sono cordiali e professionali, potranno essere contattati in qualsiasi momento mediante diversi metodi, come un numero telefonico, una mail di supporto, un canale di live chat o una sezione FAQ.

FAQ

Tra i metodi di pagamento sono presenti i circuiti Paypal?

Le carte Mastercard sono disponibili tra le varie opzioni nelle piattaforme.

In che modo posso avere accesso alle promozioni dei portali?

Ti basterà completare il processo di registrazione, in seguito dovrai andare nella sezione inerente alle promozioni disponibili.

Dati persi, cosa faccio?

Se dovessi aver perso qualsiasi genere di informazione relativa ai tuoi dati di accesso, ti basterà contattare il servizio di assistenza.