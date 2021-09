Sposo positivo, in quarantena fiduciaria 170 invitati al matrimonio e paese blindato

Il sindaco di Acquaro, nel vibonese, Giuseppe Barillaro, ha emesso ieri mattina un’ordinanza per il contenimento della diffusione del Covid dopo che i casi attivi sul territorio sono arrivati a 20. A preoccupare, in particolare, la positività di uno sposo, in occasione del proprio matrimonio celebrato nei giorni scorsi, al test antigenico per come annunciato dallo stesso sul proprio profilo Facebook, dopo un consulto con il primo cittadino, per informare i molti invitati alla cerimonia.

Dopo un vertice con le autorità sanitarie è emersa la necessità di predisporre una quarantena fiduciaria per tutti gli invitati (circa 170 persone) almeno fino al 6 settembre mentre sarebbe allo studio da parte dell’Asp vibonese l’organizzazione di una drive in day ad Acquaro per l’effettuazione di uno screening di massa.

Il sindaco ha precisato di aver emesso un’ordinanza in vigore da ieri e fino al 6 settembre compreso, che prevede “l’obbligo di mascherina anche all’aperto, la chiusura al pubblico su tutto il territorio comunale delle strade e delle piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta eccezione la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private, la sospensione di tutte le celebrazioni religiose (i funerali si svolgeranno nelle modalità previste e disciplinate al tempo del lockdown), il divieto di vendita per gli ambulanti, la chiusura del mercato settimanale”.