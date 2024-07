Spray orale per lavaggi nasali ritirato dalle farmacie e parafarmacie. Ecco i lotti e info

La società PRODECO PHARMA ha comunicato di aver iniziato il ritiro dal mercato per motivi precauzionali della soluzione rinologica indicata per il trattamento dei sintomi di raffreddore, rinite e sinusite dalle farmacie e parafarmacie.

Disposto il ritiro anche da Amazon per scopo precauzionale. Il motivo? Verifiche qualità prodotto e vendita sospesa momentaneamente.

La Società PRODECO PHARMA con sede legale a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, in via G. Toniolo, 25, ha comunicato di aver proceduto al ritiro dal mercato di due lotti della soluzione per uso nasale. Nello specifico, si tratta dei lotti n. A2317101 e B2317101 del dispositivo medico GSE NASAL FREE – cod. 924524073.

La notizia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, arriva dopo un’email dell’azienda Società PRODECO PHARMA, nella quale è stato dichiarato che, in via del tutto precauzionale, il lotto in questione in commercio sul mercato globale verrà richiamato anche con un blocco delle vendite di Amazon. GSE NASAL FREE è una soluzione per uso nasale che aiuta l‘eliminazione del muco in eccesso dalle cavità nasali.

Grazie alla presenza di glicerina, aiuta a sciogliere il muco in eccesso favorendone l’eliminazione verso la cavità orale e le aperture nasali. Inoltre il contenuto dell‘agente filmogeno idrossipropilmetilcellulosa consente la formazione sulla mucosa nasale di un film semi-liquido che protegge la mucosa dalla disidratazione.

Il prodotto favorisce il ripristino delle condizioni fisiologiche della mucosa e contribuisce al sollievo dai sintomi comuni associati alla secchezza nasale di varia origine (come ad esempio fumo, agenti atmosferici, aria secca, aria condizionata, rinite e rinite allergica).. Chi lo avesse acquistato deve restituirlo e chiedere il rimborso o la sostituzione.