Squillace, al Castello Normanno la presentazione del libro di Ulderico Nisticò sulla Magna Grecia

La suggestiva cornice del Castello Normanno di Squillace ospiterà domenica 31 agosto, dalle ore 18:00 alle 19:00, un nuovo appuntamento della Rassegna Letteraria Maestro Giacinto Cuccunato, promossa dall’associazione culturale I Giardini di Hera.

Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore e saggista Ulderico Nisticò, autore del volume “Storia politica della Magna Grecia”. L’opera ricostruisce i grandi eventi dell’antichità magnogreca, con particolare attenzione agli aspetti politici interni delle città che costituivano quell’importante realtà storica del Mezzogiorno.

«Scopo di questo libro – spiega l’autore – è narrare quei lontani eventi nella loro realtà, con particolare riguardo alla politica interna di ogni città magnogreca». A dialogare con Nisticò sarà il professor Pino Vitaliano, in un confronto che si preannuncia ricco di spunti per comprendere meglio le radici culturali e civili del nostro territorio.

Al termine della presentazione seguiranno firma copie e un piccolo rinfresco.

La rassegna, che gode del patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Squillace, è realizzata anche grazie al contributo di alcune realtà imprenditoriali locali, tra cui Aevvi srl, Visita Medical, Laboratorio Ippocrate e Medical. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia Cuccunato, sponsor morale della manifestazione.

L’evento rappresenta un’occasione importante per gli appassionati di storia e cultura, ma anche per tutti coloro che desiderano riscoprire le radici della Magna Grecia e il suo fondamentale ruolo nello sviluppo politico e sociale del Mediterraneo.