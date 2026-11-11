Squillace Antica si prepara ad accendere i calici: torna la terza edizione di “Bacco al Borgo”

Una serata all’insegna del vino, dei sapori tradizionali calabresi, dell’artigianato locale e di un ricco programma di intrattenimento musicale e artistico.

​SQUILLACE — Il borgo storico di Squillace Antica si veste a festa per accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la terza edizione di “Bacco al Borgo”. L’evento, patrocinato e sostenuto da importanti enti tra cui la Città di Squillace e l’ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabra), promette di unire la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche alla promozione del territorio.

​Cantine Aperte e percorsi del gusto

​Il cuore pulsante della manifestazione sarà il percorso enogastronomico “Cantine Aperte”, un vero e proprio viaggio tra i sapori autentici e le antiche tradizioni culinarie calabresi. I visitatori avranno l’opportunità di degustare vini locali e piatti tipici, riscoprendo i sapori genuini della terra di Calabria. Accanto al cibo e al vino, lo spazio sarà arricchito da espositori di artigianato locale, pronti a mostrare l’arte e la manualità del territorio.

​Un palinsesto ricco di spettacoli e musica

​Non solo gusto, ma anche grande spettacolo per tutte le età. L’intrattenimento musicale e artistico animerà le vie del borgo con una proposta variegata:

​Ottopiù Street Band e il Gruppo Folkorico “‘Strinari” (Città di Catanzaro), che porteranno allegria e sonorità tradizionali tra le piazze.

​Le performance visive e suggestive di Quentin e le coreografie e i giochi di luce di Ilaria e Ludovica.

​La raffinatezza musicale di Pietro Riga con il suo sax.

​La chiusura di serate in grande stile con il sound di Kikko DJ, che a partire dalle ore 22:00 farà scatenare il pubblico con i più grandi successi dagli anni ’70, ’80, ’90 e 2000.

​Informazioni utili

​L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre, con apertura dei battenti a partire dalle ore 18:00 lungo Corso Guglielmo Pepe.

​Per agevolare l’afflusso dei partecipanti e garantire una perfetta organizzazione, l’amministrazione ha predisposto apposite aree parcheggio in Piazza Duomo e in Viale Fuori le Porte.

​Un’occasione imperdibile per immerurşirsi nella cultura, nel buon cibo e nella magia di uno dei borghi più affascinanti della Calabria.