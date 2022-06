Squillace – Beccato con 60 grammi di marijuana, arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Squillace per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, che vari precedenti di polizia, in seguito a una perquisizione all’interno di una abitazione nelle sue disponibilità, ha consegnato una busta in cellophane contenente circa 60 grammi di marijuana.

All’interno dell’abitazione c’erano anche del materiale per il confezionamento e un altro involucro in cellophane con all’interno altri 6 grammi circa della stessa sostanza stupefacente.