Squillace, chiuse le scuole elementare e dell’infanzia di Lido

Scuole della primaria e dell’infanzia chiuse a Squillace Lido dal 25 febbraio al 5 marzo. La disposizione arriva dal sindaco Pasquale Muccari, che ha emesso le relative ordinanze in data odierna.

Vi è, infatti, la necessità di procedere ad un approfondimento epidemiologico con l’esecuzione di test rapidi e molecolari ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con l’alunno risultato positivo al Covid e frequentante la scuola secondaria di primo grado sempre a Squillace Lido.

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Squillace stamane ha comunicato al sindaco di avere sospeso in via precauzionale l’attività didattica in presenza della quinta classe della scuola primaria di Lido. Muccari ritiene necessario, in via precauzionale e in attesa dello svolgimento delle indagini epidemiologiche che saranno effettuate dall’Asp di Catanzaro, di procedere alla sospensione delle attività didattiche al fine di prevenire contagi fra gli studenti e il personale docente e non docente.

Carmela Commodaro – S1TV