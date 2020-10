Squillace – Contrasto allo spaccio di stupefacenti, due arresti

Proseguono i controlli nell’area di Squillace Lido da parte dei Carabinieri. Nella giornata del 14 ottobre i Carabinieri della Stazione di Squillace dopo un servizio specifico hanno arrestato S.M 25enne, e T.T., di 50 anni, entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due uomini, entrambi residenti in Squillace Lido, da giorni erano monitorati dopo che era stato segnalato all’Arma l’inconsueto viavai di tossicodipendenti dalle abitazioni degli arrestati. A seguito delle perquisizioni domiciliari i militari hanno trovato complessivamente 105 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, nonché un bilancino di precisione e una lampada alogena per l’essicazione della sostanza stupefacente.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte degli operanti. I due arrestati sono stati, dopo le formalità di rito, ricondotti presso le proprie abitazioni, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.