Squillace – Evacuate due famiglie da abitazione pericolante

Per via dell’avvallamento del pavimento e di gravi crepe sul solaio, registrati in due abitazioni del centro storico di Squillace, due famiglie sono state evacuate d’urgenza, oggi pomeriggio. Le abitazioni sono situazione in pieno centro storico, nei pressi del castello normanno-svevo.

Vi abitavano due nuclei familiari composti rispettivamente da un uomo con la sua compagna e da una donna. Nella vicenda non sono coinvolti minori. Le due case fanno parte di un vecchio stabile di proprietà di due diverse persone che le avevano concesse in uso gratuito. Accortisi dei problemi strutturali, i tre hanno dato subito l’allarme, facendo intervenire sul posto i vigili del fuoco.

Una squadra di pompieri del distaccamento di Soverato hanno rilevato che le due abitazioni presentano problemi strutturali e che, quindi, vanno dichiarate inagibili. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Squillace e la polizia urbana, con dipendenti dell’ufficio tecnico.

È stata, quindi, emessa un’ ordinanza di inagibilità della struttura. I tre per il momento sono stati ospitati presso alcuni parenti,in attesa dell’assegnazione provvisoria di un alloggio popolare da parte delle autorità comunali.

Carmela Commodaro – Soverato Uno Tv