Squillace – Foto d’autore per un turismo esperienziale

Premiate le foto vincitrici del concorso promosso dall’assessorato al turismo del comune di Squillace

E’ opinione sempre più diffusa che per rilanciare il turismo, specie in Calabria, c’è bisogno di un nuovo modo di raccontare e promuovere le bellezze del nostro territorio. Con questi scopi, durante i mesi estivi, nell’ambito del ricco ed articolato cartellone di eventi di promozione turistica, denominato R-estate a Squillace , l’assessorato al turismo ha promosso un concorso fotografico dal titolo “una cartolina per Squillace tra Arte, Sapori e Natura”.

Fra i circa 40 partecipanti, attraverso la votazione espressa tramite l’apposto sito www.estateasquillace.it ed i voti espressi da una giuria tecnica, sono state selezionate le 3 foto vincitrici . Le immagini catturate dai vincitori hanno messo in chiara evidenza luoghi e momenti della vita quotidiana, ma hanno anche riportato angoli di scenari naturali particolarmente suggestivi e carichi di fascino. Come già riscontrato nelle edizioni precedenti-precisa l’assessore al turismo, Franco Caccia, la creatività di quanti partecipano al concorso fotografico ci permette di avere sguardi originali sul nostro territorio e sui nostri patrimoni e ci stimolano per lo sviluppo di iniziative future. I vincitori di questa edizione sono stati:

1° classificata Antonella Di Lieto, con la foto La cascata dell’Alessi;

2° classificata, Ferdinando Polito, con la foto Castello con cornice;

3° classificata, Gabriella Narda con la foto Per le vie del borgo.