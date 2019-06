Squillace – Il sindaco Muccari e la sua squadra, a tutto sprint

A pochi giorni dall’insediamento della nuova compagine amministrativa, diversi i segnali positivi sul territorio.

Recuperare il tempo perduto e contribuire alla serenità dei cittadini rappresentano gli obiettivi a breve termine dei nuovi amministratori di Squillace. E’ questo uno dei motivi che ha spinto il sindaco Muccari a dare un’accelerata alla formazione della giunta e soprattutto ad avviare da subito un lavoro puntuale e meticoloso per rispondere alle esigenze prioritarie della popolazione . Sono stati già realizzati una serie di interventi sulla rete idrica con riparazioni mirate e tempestive, sono stati assicurati interventi di bonifica su aree di verde pubblico, sono stati predisposti gli atti per interventi immediati sull’illuminazione pubblica, al momento vi sono diverse zone del territorio al buio. Il lavoro della squadra del sindaco Muccari ha riguardato anche il rafforzamento dei rapporti istituzionali, tra questi la regione Calabria, l’amministrazione provinciale e l’Aterp e di cui si vedranno i primi risultati concreti fin dai prossimi giorni. E’ stata avviata una campagna di sensibilizzazione , con la creazione di un apposito manifesto , per invitare i contribuenti nell’atto della presentazione delle dichiarazione dei redditi, a versare il 5 x 1000 per le attività sociali promosse dal Comune.

Come noto, tale scelta non comporta alcun costo per i contribuenti ma rappresenta un sostegno concreto che si potrà tradurre nell’erogazione di servizi sociali per i residenti. E’ stata inoltre predisposta una proposta per un migliore utilizzo delle risorse interne, comprese le figure dei lavoratori in mobilità assegnati al comune di Squillace, sono stati, altresì, predisposti gli atti per la riedizione dell’esperienza del baratto amministrativo, strumento finalizzato ad agevolare quanti vivono una condizione di difficoltà per pagare i tributi comunali e si rendono disponibili a svolgere lavori di utilità collettiva.

Il sindaco Muccari appare particolarmente soddisfatto di questi primi giorni- abbiamo iniziato con il piede giusto, grande impegno, forti motivazioni e tanto spirito di squadra. A partecipare attivamente al lavoro fin qui realizzato, precisa Muccari, non sono solo gli assessori Stefano Carabetta, Rosa Talotta, Franco Caccia e Gregorio Talotta, ma l’intero gruppo di consiglieri comunali ma anche di quanti erano nella nostra lista e non sono risultati eletti. Ottimi segnali per un’amministrazione comunale su cui tante sono le aspettative ma altrettante le difficoltà da gestire e superare per dare vita ad una nuova fase dello sviluppo di Squillace.