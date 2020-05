Squillace – Istituita una task force a sostegno alla ripresa socio-economica

Istituito un gruppo di lavoro per tutelare il lavoro e promuovere l’adozione di comportamenti salutari tra la popolazione.

I tempi per il ritorno a quella vita normale, a cui si era abituati prima dell’emergenza corona-virus, sono ancora tutti da scoprire. E’ ragionevole pensare ad un periodo di tempo, si spera il più breve possibile, in cui riuscire a convivere con le restrizioni, imposte dalle diverse autorità ed amministrazioni pubbliche, per ridurre i rischi di contagio. In quest’ottica, con decreto n. 37 del 15 maggio u.s., il sindaco di Squillace, Pasquale Muccari ha istituito la task-force comunale per il sostegno alla ripresa socio-economica del territorio. L’organismo è stato pensato come strumento di supporto per l’amministrazione comunale alle prese, come tutti i Comuni d’Italia, con la difficile situazione di incertezza e di crisi vissuta dalle imprese presenti a Squillace.

L’iniziativa, nata da un fruttuoso confronto all’interno della giunta comunale, si propone di contribuire a rendere più accessibili le indicazioni provenienti dalle tante ordinanze e normative emanate dalle diverse istituzioni, nonchè di sperimentare utili iniziative per facilitare la vita sociale della popolazione e la ripresa delle tante micro attività imprenditoriali. E’ vero che la città di Squillace ha superato in maniera molto positiva la fase del rischio di contagio del virus- precisa Franco Caccia , assessore alla Programmazione e Turismo e promotore dell’iniziative, oggi abbiamo però il difficile compito di supportare e facilitare la riapertura del maggior numero di imprese. Da una recente rilevazione, sono ben 179 le imprese presenti sul territorio comunale di Squillace, diverse per settore e per dimensione, rappresentano un patrimonio da salvaguardare.

L’incertezza dell’oggi la si combatte con la forza delle conoscenze qualificate e fra loro integrate. La task-force comunale è infatti un gruppo interdisciplinare di cui fanno parte: Marziale Battaglia – Presidente GAL delle Serre calabresi; Antonio Dodaro- direttore generale della banca di credito cooperativo di Montepaone; Lorenzo Giustiniani- esperto di tecnologie dell’informazione e progettazione comunitaria; Agazio Mellace- Responsabile del Polo sanitario territoriale di Squillace; Giuseppe Merante- Dottore commercialista e revisore legale .

Nel decreto viene precisato che l’apporto dei componenti della task-force è su base volontaria e gratuita. Del gruppo di lavoro fanno inoltre parte anche i responsabili degli uffici del Comune di Squillace. La task-force ha già tenuto la prima riunione di lavoro per concordare un piano di lavoro e per condividere le strategie comunicative con i cittadini e il mondo imprenditoriale.