Squillace, la stazione ferroviaria luogo di promozione sociale e turistica

Con la firma della convenzione, stipulata tra l’amministrazione comunale di Squillace e la società Rete Ferroviaria Italiana avvenuta lunedì 17 gennaio u.s., presso gli uffici direzionali siti a Reggio Calabria, si avvia concretamente il progetto di utilizzo dei locali della stazione ferroviaria di Squillace per finalità sociali e di promozione turistica.

Su delega del sindaco di Squillace, è stato l’assessore alla programmazione e turismo, il sociologo Franco Caccia, nonché promotore dell’accordo interistituzionale, a sottoscrivere la convenzione. La società RFI è stata invece rappresentata dalla responsabile territoriale, d.ssa Stefania Nisticò.

La firma della convenzione, ha precisato l’assessore Franco Caccia, rappresenta un importante passaggio, per il quale mi corre l’obbligo di ringraziare i componenti nazionali e territoriali della società RFI, a vario titolo coinvolti, i quali hanno dimostrato piena disponibilità e grande sensibilità verso la richiesta del comune di Squillace, di investire in socialità e progettualità turistica. Pur in presenza di notevoli incombenze in capo all’ufficio tecnico comunale, diretto dall’architetto Antonio Macaluso, faremo in modo di avviare in tempi brevi le procedure necessarie per la realizzazione dei lavori di sistemazione e adeguamento dei locali, in modo da renderli presto fruibili alla comunità.

Il quartiere di Squillace Lido è stato interessato negli ultimi decenni da una forte crescita della popolazione residente ed è molto sentita l’esigenza di fruire di luoghi pubblici per l’incontro e la progettualità sociale, nonché per offrire una prima accoglienza ai tanti turisti che, in particolar modo durante i mesi estivi, si riversano nel nostro territorio.

Ci piace pensare alla stazione ferroviaria di Squillace, conclude l’assessore Caccia, specie in questa prolungata fase di emergenza e di restrizioni, come luogo della ri-partenza delle nostre comunità verso il raggiungimento di nuove e qualificate mete di coesione sociale e di promozione territoriale.

L’assessore Franco Caccia e l’architetto Antonio Macaluso hanno avuto inoltre un incontro con Pino Strati, presidente dell’associazione Incontriamoci sempre, ente che utilizza da anni i locali della stazione ferroviaria Santa Caterina di Reggio Calabria, già promotrice di una ricca e partecipata programmazione di carattere culturale e sociale a cadenza mensile e con cui il comune di Squillace intende avviare una concreta collaborazione.