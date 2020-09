Squillace – L’estate sta finendo e i gabbiani si riappropriano dei loro spazi

L’estate sta finendo e i gabbiani si riappropriano dei loro spazi maturali. Stamane un inusuale spettacolo sulla spiaggia libera di Squillace Lido.

Una trentina di gabbiani si sono dati appuntamento su uno dei tratti di spiaggia più belli della zona.Una vera e propria oasi naturale, Paradiso incontaminato, con acqua limpida, cristallina, spiaggia con sabbia finissima e bianca, incorniciata da una verdeggiante pineta.

I gabbiani si sono disposti tutti in fila come soldatini e distanziati tra loro,con lo sguardo rivolto verso il mare, quasi ad assaporare un momento di relax. E non sono sembrati disturbati dalla nostra presenza, anzi si sono fatti fotografare volentieri quasi come fossero consumati vip.

Amalia Feroleto