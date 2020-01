Squillace Lido – Sorpresi a forzare portiera di un’auto, tre rom denunciati

Un carabiniere della stazione di Squillace, libero dal servizio, ha notato tre uomini, che, sul lungomare di Squillace, si avvicinavano a diverse auto guardando al loro interno ed allontanandosi alla vista di persone nelle vicinanze. Il militare li ha seguiti, decidendo di bloccarli quando i tre si erano nuovamente avvicinati a una autovettura cercando di forzarne la portiera.

L’arrivo di personale in supporto ha permesso di procedere alla perquisizione personale e della macchina con cui i tre si muovevano, rinvenendo numerosi cacciaviti e altri arnesi atti allo scasso, tutti posti sotto sequestro. Per i tre e scattato quindi il deferimento in stato di libertà.

Ad operare i carabinieri della stazione di Squillace, quelli della stazione di Catanzaro Lido e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro che hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini di etnia Rom residenti a Catanzaro con l’accusa di tentato furto e possesso di arnesi atti allo scasso.