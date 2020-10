Squillace – Lo sviluppo deve tutelare il territorio e l’identità dei luoghi

A Squillace si è tenuto il festival dello Sviluppo sostenibile con la collaborazione dell’università Magna Graecia di Cz e regione Calabria.

Lo sviluppo sociale ed economico passa attraverso la giusta attenzione nei confronti della tutela e valorizzazione dell’ambiente e della tipicità dei luoghi. L’Unione Europea è da anni impegnata su questo fronte e diverse sono le iniziative di sensibilizzazione. Fra queste il festival dello sviluppo sostenibile che per l’edizione 2020 si è tenuta, in tutta Italia, dal 22 settembre all’8 ottobre. L’Unicz, in collaborazione con l’ufficio di Rappresentanza in Italia, ha ritenuto di promuovere l’evento provinciale nella città di Squillace. Con il titolo “le politiche dell’unione europea per lo Sviluppo Sostenibile delle città e dei territori”, nei giorni scorsi ha avuto luogo un vivace confronto tra interlocutori di enti ed amministrazioni diverse.

La scelta di Squillace- ha precisato durante il suo intervento il dr. Paolo Romano- resp.le del Centro Ricerca Autonomie Territoriali Europee dell’UniCz, è stata determinata dalla volontà della nostra università di avviare rapporti con le istituzioni del territorio , ma anche per una piena e gradita disponibilità dimostrata dall’amministrazione locale. L’assessore alla programmazione e turismo, il sociologo Franco Caccia, ha precisato, l’amministrazione di Squillace è sempre disponibile a momenti di confronto da cui possono nascere fruttuose collaborazioni future.

La direzione da dare allo sviluppo dei nostri territori deve essere un impegno prioritario per gli amministratori locali. Nei giorni scorsi, ha precisato l’assessore Caccia, sul tema dell’economia verde abbiamo organizzato un importante seminario sul superbonus 110 per l’efficientamento energetico degli edifici. E’ questa una delle tante opportunità da cogliere e per questo i nostri esperti volontari, presenti presso il neo costituito Sportello Europa, sono a disposizionedei cittadini e degli imprenditori, per fornire indicazioni ed orientamenti.

Nel corso dell’incontro si sono registrati gli interventi della resp.le responsabile del centro Europe Direct di Gioiosa Jonica dott.ssa Alessandra Tuzza, della dirigente della regione Calabria dr.ssa Rosetta Alberto anche nella qualità di direttore generale del Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’innovazione rurale e del docente di sociologia del mercato del lavoro presso Unicz, prof. Massimo Fotino.

Da tutti gli interventi è emersa la necessità di un’attiva partecipazione da parte delle amministrazioni locali e delle imprese del territorio ma soprattutto vi è l’urgenza di lavorare, in maniera sinergica, per creare le migliori condizioni per la crescita formativa e lavorativa dei nostri giovani, proprio nel settore dell’economia green. Un’opportunità ed una sfida da vincere per il futuro delle nostre comunità.