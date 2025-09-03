Squillace: Minacce social contro i familiari, 55enne finisce ai domiciliari

Ha pubblicato sui social contenuti ingiuriosi e minatori nei confronti di alcuni familiari, per i quali era stato già sottoposto al divieto di dimora e all’avvicinamento alle persone offese.

Un uomo di 55 anni è stato destinatario di un provvedimento di arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico emesso dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della procura, e notificato dai Carabinieri della Stazione di Squillace.

L’uomo era già indagato per il reato di atti persecutori ai danni di alcuni suoi familiari e sottoposto alcuni giorni fa, per tale delitto, alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di residenza e di avvicinamento alle persone offese, con la prescrizione aggiuntiva di non comunicare con esse con qualsiasi mezzo, sia telefonico che telematico.