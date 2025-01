Squillace, non è stato accolto il ricorso annullamento scorse elezioni

E’ doveroso comunicare alla cittadinanza di Squillace che il ricorso in ordine alle elezioni del 8/9 Giugno 2024, con il quale avevamo chiesto l’annullamento del voto in alcune sezioni non è stato accolto.

Le decisioni dei Giudici vanno sempre rispettate anche se ritenute ingiuste!

Valuteremo con calma la sentenza emessa dal TAR in data odierna e le sue motivazioni, per capire se sussistono le ragioni per proseguire l’iter giudiziario o accettare definitivamente l’esito.

Questa decisione non sposta assolutamente di un centimetro il nostro modo di fare opposizione, duro e costruttivo e nell’occasione, tenuto conto delle ultime vicende locali che sono confluite pure su testate giornalistiche on line, in ordine all’episodio del sagoma del Vigile urbano mozzata che ha spinto tutti, soprattutto il Sindaco, ad un richiamo forte alla legalità, chiediamo un immediato Consiglio Comunale, in diretta streaming, incentrato su questo valore, affinché si possa discutere insieme sulla legalità e individuare un percorso unitario.

Ci si può dividere su tutto ma non sulla legalità!

Ogni forma di illegalità deve essere combattuta e questa battaglia deve essere condivisa da tutti, soprattutto dagli amministratori, siano essi di maggioranza o di opposizione.

La legalità ad intermittenza non esiste e ove qualcuno dovesse invece pensarla diversamente non ha diritto di cittadinanza in un paese come il nostro, che ha sempre respinto negli anni qualsiasi forma di illegalità interna ed esterna.

Siamo certi che il Sindaco, che ha censurato in modo veemente quest’ultimo episodio, appellandosi alla legalità, accetterà questa richiesta, favorendo la convocazione a stretto giro di un Consiglio Comunale, consentendo ai cittadini, che potranno assistere o in diretta streaming o intervenendo nella sala Comunale, di ascoltare tutti i consiglieri Comunali ed il loro contributo per un rafforzamento sul territorio di questo valore.

Non dubitiamo minimamente che il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non si sottrarranno a questa richiesta, che guarda al bene di tutta la Comunità, perché, in caso contrario, la gente potrebbe pensare che quel post del Sindaco sia stata solo un’opera di propaganda e null’altro.

Noi, invece, crediamo in quelle parole scritte sul post e attendiamo fiduciosi la convocazione richiesta pubblicamente.

I Consiglieri Comunali

“Progetto Squillace”