Squillace – Nuova occupazione dalla valorizzazione di terreni e beni abbandonati

Il Comune di Squillace intende facilitare l’inserimento lavorativo di giovani, creare nuove filiere produttive e rafforzare il senso di comunità.

Sfruttare ogni opportunità per far crescere la comunità, è questa la strategia adottata dall’amministrazione comunale di Squillace che, di recente, si è dotata dello Sportello Europa. Nei giorni scorsi , su proposta dell’assessore alla Programmazione e Turismo, il sociologo Franco Caccia, la locale giunta comunale ha approvato la delibera n. 111/2020 di adesione al progetto denominato Sibater (supporto istituzionale alle banche delle terre), finanziato dal PON Governance.

E’ questo – precisa l’assessore Franco Caccia – un progetto da noi sostenuto con convinzione in quanto siamo certi che da questo percorso possano nascere diverse iniziative utili e concrete , prima fra tutte la creazione di opportunità di lavoro per i nostri giovani. Il progetto Sibater è ben strutturato in quanto sollecita l’intervento dei Comuni e prevede azioni di supporto a loro favore, sia per l’individuazione, censimento e regolarizzazione del patrimonio immobiliare e di terre pubbliche, sia nella predisposizione di bandi per l’assegnazione in locazione ai giovani interessati dei beni risultati abbandonati. Il Progetto è gestito dall’area mezzogiorno e politiche di coesione territoriale dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), con il supporto tecnico dell’ Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL).

A pochi giorni dall’approvazione della delibera comunale, precisa l’assessore Caccia, siamo passati subito alla fase operativa. Presso la sede dello Sportello Europa, alla presenza della responsabile regionale del progetto Sibater, la d.ssa Rosa Alberto e di tecnici dell’Ifel, si è tenuta una riunione operativa e si è stilato un piano di lavoro. Durante l’incontro la responsabile regionale ha avuto modo di illustrare nel dettaglio le finalità etiche del progetto che, sebbene orientate verso la valorizzazione delle aree e beni abbandonati, di cui molti comuni sono dotati, consente di potenziare le opportunità di lavoro, ma anche di agire per contenere e/o prevenire il degrado geologico-ambientale del territorio, salvaguardandone l’integrità idrogeologica.

Il comune di Squillace– ha dichiarato la d.ssa Rosa Alberto, attraverso l’azione e l’impegno qualificato dell’assessore Franco Caccia , si è dimostrato particolarmente attivo e tempestivo, segno tangibile dell’esistenza anche nel nostro territorio di amministrazioni comunali capaci di guardare in maniera attiva e propositiva al mondo delle opportunità. Sibater, precisa la dr.ssa Alberto, si propone di valorizzare e mettere a sistema , socio-economico, beni oggi abbandonati ma che, nei decenni passati, hanno rappresentato la spina dorsale dell’identità economica dei nostri territori. Accompagnare i nostri giovani in un processo di inclusione lavorativa e consentire loro di riappropriarsi di questo patrimonio, costituito innanzitutto da valori, dei singoli quanto delle comunità, è un’operazione destinata ad avere futuro.

Il lavoro avviato con il comune di Squillace prevede, nel breve, la realizzazione di due fasi: il completamento del censimento del patrimonio immobiliare e di terre di cui risultano proprietari il Comune ed i privati del territorio. La fase due è invece rappresentata dalla redazione di un Piano di valorizzazione in cui si punterà all’individuazione di idee d’impresa funzionali ad una più efficace valorizzazione dei singoli beni censiti. A conclusione di queste fasi, il passo successivo è rappresentato dalla promozione di un avviso pubblico per l’assegnazione dei beni abbandonati a giovani interessati a creare impresa nei settori dell’agricoltura, turismo ed artigianato.

Gli aspiranti imprenditori potranno fruire , gratuitamente, di un supporto tecnico previsto dal progetto Sibater, per la ricerca di finanziamenti rivolti alle neo-imprese, resi disponibili da leggi nazionali e regionali a sostegno all’occupazione giovanile. Nonostante i limiti imposti dall’emergenza covid-19, a Squillace le idee ed i progetti di sviluppo del territorio camminano in maniera costante e spedita.