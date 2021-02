Squillace, nuovo incidente tra auto e un cinghiale

Ancora un incidente causato da cinghiali. Si è verificato ieri sera sulla strada delle “Mandrelle”, in territorio di Squillace.

Un automobilista, mentre transitava sull’arteria che collega Squillace con Girifalco, ha impattato con il suo veicolo contro l’animale che è rimasto ferito mortalmente.

L’uomo, un operaio di un’azienda della zona, per fortuna non ha subito danni. Sul posto sono intervenuti il veterinario di turno dell’Asp di Catanzaro, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catanzaro e la polizia locale di Squillace per i rilievi di legge e l’espletamento delle procedure di smaltimento della carcassa del cinghiale.

Carmela Commodaro – S1TV