Squillace, pacchi di pasta gettati nella spazzatura

Ancora un rinvenimento a Squillace Lido di sacchetti di pasta perfettamente confezionata e non scaduta. Alcuni operatori ecologici dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti hanno trovato una quindicina di pacchetti di pasta di ogni tipo in un bidone della spazzatura posto nella piazza principale di Squillace Lido a due passi dalla chiesa parrocchiale.

Probabilmente facevano parte dei cosiddetti “pacchi alimentari” donati a famiglie bisognose in questo periodo di emergenza sanitaria per il Covid.

Non pasta di marca, ma con il marchio dell’Unione europea sulla confezione, ad indicare che si tratta di alimenti forniti attraverso i canali di aiuto alimentare, quindi non reperibili in commercio. Uno spreco vergognoso visto che ci sono numerose famiglie e strutture, non solo a Squillace, che hanno bisogno di generi alimentari.

I pacchi di pasta sono stati gettati via ancora chiusi nel bidone della spazzatura. Un gesto certamente da condannare.

Carmela Commodaro – S1TV