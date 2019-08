Squillace – Pubblicato l’avviso “Accoglienza turistica di Comunità”

L’assessore Franco Caccia: i turisti cercano originalità e qualità. L’amministrazione comunale non si tira indietro e rilancia ”.

E’ stato pubblicato nei primi giorni del mese di agosto u.s., sull’home page del sito del comune, un avviso pubblico che ha lo scopo di dare avvio ad un’ interessante, quanto originale, forma di accoglienza ed assistenza ai turisti. L’avviso ha come titolo “Accoglienza turistica di Comunità” e vengono illustrate finalità e metodi per coinvolgere la comunità locale nelle diverse fasi di Informazione- Accoglienza ed Assistenza ai turisti che scelgono di visitare Squillace. Vogliamo fare di Squillace- precisa l’assessore al ramo il sociologo Franco Caccia- una destinazione turistica di eccellenza non solo per la varietà dei tanti richiami storico-culturali, artigianali, gastronomici ed ambientali, su cui possiamo puntare, ma anche per il modo con cui accogliamo i turisti.

La scelta dell’assessorato è in piena sintonia con l’evoluzione della domanda turistica internazionale, sempre più concentrata nel tempo a disposizione ( vacanze più brevi e frequenti durante l’anno), ma sempre più focalizzata sulla qualità ed unicità delle esperienze vissute durante il soggiorno. La presenza del turista è motivo di arricchimento, sociale e relazionale prima che economico. Sorprendere il turista con la simpatia, la disponibilità, la competenza e la creatività delle persone del posto è un preciso obiettivo su cui l’assessore Caccia intende lavorare.

Dopo aver formato un gruppo di oltre 30 accompagnatori turistici volontari, diversi dei quali già impegnati a dare assistenza ai turisti durante il periodo estivo, puntualizza l’assessore Caccia- con questo nuovo avviso intendiamo allargare ulteriormente la cerchia alle persone che hanno il piacere di contribuire a realizzare un’accoglienza più originale ed efficace. L’invito è rivolto sia a quanti sono in possesso di attestati turistici ( guida, accompagnatore, interprete, ecc.) conseguiti ai sensi della L.R. n. 8/2008, ma anche ai tanti che intendono dare il loro contributo, in forma gratuita, nelle forme più diverse : supporto presso il punto di Accoglienza ed informazione, ma anche abbellimento di aree verdi, abbellimento artistico di beni pubblici, realizzazione quadri, ecc..

Le persone interessate possono rivolgersi ai volontari presenti nel Punto di Informazione-Accoglienza Turistica , aperto tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 20,00 ed ubicato presso i locali comunali siti in Piazza Duomo. Prosegue quindi il costante e qualificato impegno dell’assessorato alla Programmazione e Turismo del Comune di Squillace che punta a focalizzare l’attenzione sul settore turistico non solo per un breve periodo dell’anno ma per creare nuovi condizioni e relazioni necessarie per favorire una presenza di turisti a Squillace anche oltre i tradizionali mesi estivi.

Un impegno che potrà portare a risultati importanti per l’intera comunità di Squillace e per le imprese del posto, nella misura in cui la cooperazione e la collaborazione saranno le leve principali su cui costruire un’offerta turistica all’avanguardia.