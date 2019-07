Squillace – Salvataggio in mare al Lido Ulisse

Salvataggio in mare grazie al bagnino del Ludo Ulisse, a Squillace. Erano passate da poco le ore 16 di una domenica tranquilla, come al solito, al Lido Ulisse, con la musica ripresa dopo la “pausa pennichella”.

Ci si apprestava a distribuire gratuitamente a tutti bagnanti del lido l’anguria, come da consuetudine ogni domenica. Annuncio e musica di richiamo pubblicizzavano l’evento.

Quando improvvisamente è arrivato l’annuncio “uomo in mare” da parte del personale del Lido Ulisse. Panico totale, mentre il bagnino in servizio nello stabilimento balneare, Alessandro, senza esitazione, con pattino e remi, ha raggiunto l’uomo ormai stremato e lo ha riportato a riva. L’evento è già eccezionale per la logica tragica conseguenza che poteva avere, ma la vera notizia sta nell’aver scoperto che ad essere in difficoltà era un altro bagnino, in servizio in un lido vicino.

Tutto è bene quel che finisce bene, nel segno della collaborazione e della sicurezza dei bagnanti. Un aspetto a cui il Lido Ulisse e il suo proprietario Franco Paonessa hanno sempre a cuore.

Carmela Commodaro – S1TV