​Squillace si veste a festa: domenica 10 maggio torna “Vivi Squillace Primavera”

Un’esplosione di colori, storia e divertimento nel cuore del borgo. Domenica 10 maggio 2026, Squillace invita famiglie e turisti a partecipare a “Vivi Squillace Primavera”, una giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni locali e all’intrattenimento all’aperto.

​Dalle ore 10:00 alle 21:00, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con un programma ricco di appuntamenti gratuiti, patrocinato dal Comune di Squillace, dalla Regione Calabria e da Calabria Straordinaria.

​Cultura e Tradizione: porte aperte nel Borgo

​La giornata punta a valorizzare il patrimonio artistico e artigianale della città. Tra le attività principali:

​Monumenti Aperti: Visite guidate alla scoperta della storia millenaria del borgo.

​Botteghe Aperte: Laboratori di ceramica e artigianato locale per osservare da vicino l’arte dei maestri squillacesi.

​Arte in Cammino: Mostre, installazioni e un museo diffuso che si snoderà tra i vicoli.

​Divertimento per i più piccoli

​Per i bambini, il divertimento è assicurato con l’iniziativa “Bimbi in Borgo”, che prevede giochi e animazione. Sarà inoltre presente un’area con i gonfiabili e il caratteristico Trenino Turistico, pronto a portare i visitatori tra i panorami mozzafiato e gli antichi vicoli del centro.

​Il Gran Finale: Cabaret e Magia

​Il momento clou della serata si terrà in Piazza Duomo alle ore 18:30. Lo spettacolo “ACAPÌ… CHE SPETTACOLO !!!” vedrà protagonisti il duo Nevis & Asya, che intratterranno il pubblico con una performance di cabaret e magia, promettendo risate e stupore per grandi e piccini.

​Un invito alla partecipazione

​“Porta la famiglia, il divertimento è gratis!”, recita lo slogan dell’evento. Un’occasione imperdibile per vivere una giornata indimenticabile all’insegna delle bellezze, dei sapori e delle tradizioni calabresi.

​INFO UTILI

​Data: Domenica 10 Maggio 2026

​Orario: 10:00 – 21:00

​Luogo: Centro storico di Squillace (CZ)

​Costo: Ingresso gratuito