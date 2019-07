Squillace – Struttura per ricovero animali distrutta da un incendio

Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Girifalco con supporto di Autobotte della sede centrale impegnati da diverse ore per un incendio divampato in contrada Mandrella nel comune di Squillace.

Le fiamme hanno interessato una struttura in legno e copertura in lamierato adibita a ricovero di animali d’allevamento e fienile in prossimità di abitazioni. In salvo gli animali, completamente distrutta la struttura.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza degli animali a circoscrivere e ad estinguere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni.

Non risultano danni a persone.