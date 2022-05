Squillace – Trovato con 800 grammi di marijuana, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Squillace coadiuvati dall’unità cinofila di Vibo Valentia a seguito di perquisizione personale e domiciliare hanno arrestato un uomo gravato da vari precedenti di polizia per detenzione di sostanza stupefacente con la finalità di vendita a terzi.

Nello specifico durante le operazioni di perquisizione è stato rinvenuto un bilancino di precisione e due cartucce cal. 7.65 illegalmente detenute.

I militari hanno esteso la perquisizione anche all’interno di un magazzino, dove è stata trovata una busta di cellophane contenente circa 800 grammi di marijuana.

Il soggetto è stato tratto in arresto per il reato previsto dall’Art.73 del DPR 309/90 e si trova nel regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria in attesa di convalida. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari