Squillace – Trovato in casa con stupefacente e piantine marijuana, 62enne arrestato

Nella serata di ieri, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Squillace hanno effettuato una perquisizione nei confronti di un 62enne, con precedenti di polizia.

L’uomo, sottoposto a controllo domiciliare, inizialmente è sembrato poco sorpreso e apparentemente disponibile, tanto da ammettere il possesso di 2 piantine di marijuana, dell’altezza media di circa 100 cm, consegnate ai militari dell’Arma. Tuttavia, l’atteggiamento dell’uomo ha indotto il personale operante a ritenere che vi fossero occultate altre sostanze illecite.

Durante le fasi di perquisizione, oltre ad una piccola quantità di marijuana rinvenuta dentro un pacchetto di sigarette, è stata trovata una confezione del peso di circa 30 grammi di marijuana, ben occultata in un vasetto in ceramica nascosto in una dispensa.

Lo stupefacente e le piantine sono stati oggetto di sequestro penale, mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per ipotesi reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza convalida.