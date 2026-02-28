SS106 Catanzaro-Reggio Calabria: presto al via il confronto sui due corridoi

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” esprime vivo interesse per le informazioni emerse durante l’audizione in Quarta Commissione consiliare del 6 febbraio 2026, in merito al futuro ammodernamento del tratto Catanzaro – Reggio Calabria.

La nostra Organizzazione accoglie con assoluto favore la volontà della Regione Calabria di monitorare attivamente i processi infrastrutturali, assumendo un ruolo di guida operativa e di raccordo tra le istituzioni.

In merito al tratto meridionale della Statale 106, il Commissario Straordinario Ing. Luigi Mupo e il Dirigente Generale Ing. Claudio Moroni hanno delineato un quadro di pianificazione strategica fondamentale:

Documento DOCFAP: È stato elaborato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali che analizza diverse opzioni di tracciato per l’itinerario.

Cinque Alternative di Tracciato: Lo studio ha individuato 5 soluzioni progettuali sviluppate lungo due corridoi principali: uno più interno, a servizio delle aree montane e collinari, e uno lungo la fascia costiera.

Analisi Costi-Benefici: Ogni alternativa è stata valutata non solo sotto il profilo economico, ma anche per l’impatto ambientale, trasportistico e per i vincoli territoriali esistenti.

Dibattito Pubblico: La Regione Calabria si appresta ad avviare un dibattito pubblico basato su tali studi per individuare l’alternativa ottimale per quella che è stata definita la nuova “Autostrada della Magna Grecia”.

L’Organizzazione condivide pienamente la necessità che il territorio regionale sia pronto a fornire maestranze e supporto logistico per evitare rallentamenti nelle future opere. Riteniamo inoltre prioritario prevenire qualsiasi infiltrazione della criminalità organizzata, specialmente nel settore del movimento terra, per evitare interdittive che bloccherebbero i cantieri.

Plaudiamo alla decisione del Presidente della Commissione, On. Sergio Ferrari, di istituire un Tavolo di Monitoraggio Permanente. Questo tavolo tecnico snello tra Commissario, Dipartimento Infrastrutture e rappresentanti locali è lo strumento idoneo per risolvere le criticità prima che i progetti diventino definitivi.

L’O.D.V. “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” dichiara la propria piena disponibilità a far parte di questo organismo, per contribuire nell’interesse esclusivo della sicurezza collettiva.

In conclusione, desideriamo ringraziare sentitamente l’On. Riccardo Rosa. È grazie alla sua precisa domanda rivolta al Commissario Mupo se oggi disponiamo di informazioni chiare sullo stato della progettazione del tratto Catanzaro-Reggio Calabria, garantendo così che l’attenzione istituzionale resti alta sull’intera dorsale jonica calabrese.