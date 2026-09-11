SS106 “Jonica”, ANAS: entra nel vivo il percorso partecipativo per il completamento della nuova strada della Magna Grecia

Entra ufficialmente nel vivo il percorso di confronto e partecipazione pubblica per il completamento della nuova Strada Statale 106 tra Reggio Calabria e Catanzaro.

Il progetto e le quattro alternative studiate sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Cittadella Regionale a Germaneto (CZ). L’evento ha visto la partecipazione dell’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e dei Sindaci dei Comuni interessati.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione tra Anas e Regione Calabria per la realizzazione della futura “Strada della Magna Grecia” che andrà a completare, in continuità con i tratti già realizzati e in corso di esecuzione nell’Alto Jonio cosentino e crotonese, un moderno itinerario lungo la dorsale jonica, integrandosi con la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, per rafforzare i collegamenti tra la Calabria e il resto del Paese.

“Le quattro alternative progettuali che presentiamo” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – “sono il frutto di studi ingegneristici avanzati volti a superare le criticità orografiche del tracciato, garantendo elevati standard di sicurezza. Gli incontri territoriali ci permetteranno di approfondire le soluzioni costruttive insieme agli enti locali, per ottimizzare la cantierabilità e la qualità complessiva di questa grande infrastruttura”.

Il percorso partecipativo prevede incontri territoriali di approfondimento nel corso dei quali verranno illustrate le proposte progettuali.

Il primo appuntamento si terrà il 15 settembre 2026 alle ore 11:00 a Catanzaro, presso la Cittadella regionale Jole Santelli in località Germaneto, per il Tronco III.

Seguiranno l’incontro del 16 settembre 2026 alle ore 11:00 a Locri, presso Palazzo Nieddu del Rio, per il Tronco II, e l’appuntamento del 17 settembre 2026 alle ore 11:00 a Reggio Calabria, presso Palazzo Alvaro (Sala Perri in Piazza Italia), per il Tronco I.

Tutte le informazioni, la documentazione tecnica e il calendario completo degli appuntamenti sono consultabili online sul sito ufficiale www.dibattitopubblico.stradeanas.it.